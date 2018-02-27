В Удмуртии директор коммунальной организации задолжал работникам более 900 тыс рублей

Его оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Каракулино. Удмуртия. Директор коммунальной организации в Каракулинском районе задолжал 31 работнику более 900 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

ООО «Теплосети «ЮГ» не выплачивала зарплату сотрудникам с сентября по декабрь 2017 года. При этом руководитель, который также является одним из двух учредителей, в указанный период получал деньги и имел реальную возможность погашения задолженности, но тратил их на иные цели.

В отношение руководителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК России («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).

Суд оштрафовал его на 10 тыс. рублей.