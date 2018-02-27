Житель Ижевска вымогал у школьницы откровенные фото через соцсети

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Жителю Ижевска грозит до пяти лет тюрьмы за понуждение несовершеннолетней в Интернете к действиям сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что июне 2017 года 25-летний обвиняемый «ВКонтакте» нашел страничку 14-летней потерпевшей. Молодой человек начал переписываться с подростком и неоднократно требовал от нее фотографии интимного характера. При этом он угрожал, что будет распространять компрометирующие и порочащие ее репутацию сведения. Девочка рассказала обо всем родителям, они зафиксировали переписку и обратились в правоохранительные органы.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.