Главу фермерского хозяйства из Удмуртии обвинили в мошенничестве при получении субсидии

По версии следствия, двое мужчин изготовили поддельные документы о приобретении трактора и сельхозоборудования, после чего получили из федеральной и республиканской казны деньги.

Игринский район. Удмуртия. Главу фермерского хозяйства из Игринского района Удмуртии обвинили в мошенничестве при оформлении гранта. По версии следствия, двое мужчин изготовили поддельные документы о приобретении трактора и сельхозоборудования, после чего получили из федеральной и республиканской казны деньги.

«Обвиняемый глава крестьянско-фермерского хозяйства узнал, что государством в 2016 году по программе поддержки сельского хозяйства выделены гранты на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств. Мужчина решил незаконно получить такой грант. Вместе с другим обвиняемым – своим работником они изготовили фиктивный договор о приобретении трактора и сельхозоборудования», - говорится в сообщении ведомства.

На основании предоставленных бумаг обвиняемые получили субсидию в сумме 400,2 тыс. рублей, причинив тем самым ущерб федеральному и республиканскому бюджетам.

В итоге мужчин обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3, статьи 159 УК России («Мошенничество в крупном размере»).