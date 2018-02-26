Глазовскую управляющую компанию оштрафовали за несколько нарушений

По информации региональной прокуратуры, глава города назначил директором МУПа специалиста, который не имел соответствующего квалификационного аттестата.

Глазов. Удмуртия. Глазовскую управляющую компанию МУП «ЖКУ МО «Город Глазов» оштрафовали за несколько нарушений. По информации региональной прокуратуры, глава города назначил директором предприятия специалиста, который на тот момент не имел соответствующего квалификационного аттестата.

«Установлено, что распоряжением главы Глазова на должность директора МУП «ЖКУ МО «Город Глазов» назначен гражданин, который в октябре – декабре 2017 года не имел соответствующего квалификационного аттестата», - говорится в сообщении.

Помимо этого, в ходе проверки выяснилось, что в одном из многоквартирных домов вентиляционные каналы нескольких квартир не работали (дом был газифицирован – прим. ред.).

«Также […] не обеспечен доступ представителей исполнителя для проверки состояния внутридомового газового оборудования ряда жилых помещений», - уточнили в прокуратуре.

По результатам проверки прокурором в адрес МУПа было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Кроме того, возбуждено производство по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП России («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»).

В итоге управляющую компанию оштрафовали на 100 тыс. руб.