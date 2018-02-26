Шкуры и внутренности более чем 20 голов рогатого скота нашли в Малопургинском районе

Биологические отходы исследуются на исключение сибирской язвы.

Малая Пурга. Удмуртия. Биологические отходы более чем от 20 голов мелкого рогатого скота нашли в Малопургинском районе. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии.

Шкуры, ноги, головы и внутренности животных нашли в лесу около трассы Елабуга – Пермь недалеко от поселка Пугачево.

Специалисты госветслужбы выехали на место и отобрали пробы для исследования, чтобы исключить сибирскую язву.

Остатки биологических отходов уничтожены, их сожгли в трупосжигательной печи. Место, где были найдены биологические отходы, продезинфицировано.

Информация по данному случаю направлены в органы внутренних дел и администрацию района для установления виновных лиц.