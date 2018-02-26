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Шкуры и внутренности более чем 20 голов рогатого скота нашли в Малопургинском районе

16:05, 26 февраля, 2018
Диана Ворончихина
16:05, 26 февраля, 2018
Диана Ворончихина
517
0
#ветеринария\n#Малая Пурга\n#животные\n#Удмуртия\n#отходы\n#сибирская язва
Фото: ГУ ветеринарии Удмуртской Республики
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Биологические отходы исследуются на исключение сибирской язвы.

Малая Пурга. Удмуртия. Биологические отходы более чем от 20 голов мелкого рогатого скота нашли в Малопургинском районе. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии.  

Шкуры, ноги, головы и внутренности животных нашли в лесу около трассы Елабуга – Пермь недалеко от поселка Пугачево.

Специалисты госветслужбы выехали на место и отобрали пробы для исследования, чтобы исключить сибирскую язву.

Остатки биологических отходов уничтожены, их сожгли в трупосжигательной печи. Место, где были найдены биологические отходы, продезинфицировано.

Информация по данному случаю направлены в органы внутренних дел и администрацию района для установления виновных лиц.

16:05, 26 февраля, 2018
Диана Ворончихина
517
0
#ветеринария\n#Малая Пурга\n#животные\n#Удмуртия\n#отходы\n#сибирская язва

 

 

 

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