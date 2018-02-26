Пожизненный срок грозит жителям Удмуртии за продажу наркотиков через Интернет

У мужчин нашли 3 кг запрещенных веществ.

Ижевск. Удмуртия. Пожизненное лишение свободы грозит двум жителям Удмуртии, у которых полицейские изъяли 3 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Злоумышленников задержали на одной из заправок на трассе Ижевск-Воткинск, где они пытались продать 19,9 гр. гашиша и 29,56 гр. мефедрона.

При осмотре автомобиля одного из задержанных полиция нашла еще 60 свертков с наркотиками и психотропными веществами. Так, у них изъяли: амфетамин массой 255 гр., полкилограмма мефедрона, гашиш массой 218 гр., более 29 гр. героина, 46 гр. марихуаны, и около 5 гр. кокаина.

В частном доме в Завьяловском районе сотрудники также нашли подпольную лабораторию, где мужчины сами изготавливали вещества. Там было изъято ещё 305 гр. амфетамина, 184 гр. мефедрона, 34 гр. гашиша, 66 гр. героина, более 1660 гр. марихуаны, кокаина около 4 гр., 333 гр. конопли и более 62 гр. плодовых тел грибов, которые содержат псилоцин.

Установлено, что злоумышленники продавали наркотики по всей стране через Интернет.