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Уголовное дело в отношении многодетного отца возбудили в Ижевске

17:34, 23 февраля, 2018
Анна Торхова
17:34, 23 февраля, 2018
Анна Торхова
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#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело
Фото: pixabay.com
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Мужчина неоднократно избивал своего 8-летнего сына.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело в отношении отца троих детей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Установлено, что мужчина неоднократно избивал своего 8-летнего сына. При этом отец был пьян.

Кроме того, злоумышленник не следит за здоровьем и воспитанием своих детей, нигде не работает и злоупотребляет алкоголем.

Полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

Многодетному отцу грозит лишение свободы на срок до 3 лет либо штраф 100 тыс. рублей.

Отметим, в 2017 году сотрудники полиции выявили 32 факта жестокого обращения с детьми. В январе 2018 года по статье 156 возбуждено уже три уголовных дела.

17:34, 23 февраля, 2018
Анна Торхова
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#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело

 

 

 

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