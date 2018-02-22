«Травмат» и прутья: стали известны подробности организации заказного убийства экс-директором удмуртской «дочки» «Газпрома»

Суд решает вопрос о мере пресечения для Владимира Тумаева.

Ижевск. Удмуртия. В Индустриальном районном суде Ижевска в четверг, 22 февраля, рассматривают вопрос о мере пресечения для экс-директора «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева. Его обвиняют в организации покушения на убийство «по найму группой лиц по предварительному сговору».

Напомним, о задержании бывшего руководителя дочерней компанией «Газпрома» стало известно 19 февраля.

Как рассказал журналистам старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике Айдар Нигматзянов, покушение, о котором идет речь, произошло в марте 2017 года.

«Потерпевший заходит в подъезд, тут на него нападают двое людей, в него стреляют из огнестрельного оружия ограниченного поражения», - отметил Нигматзянов.

По его словам, нападавшие принесли с собой не только оружие, но и металлические прутья. Потерпевшему удалось выжить.

Как пояснил следователь, причиной конфликта стали взаимные финансовые претензии Тумаева и потерпевшего.