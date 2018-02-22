Жительница Ижевска заплатит штраф за распространение интимных фото знакомой мужа

Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска заплатит штраф 15 тыс. рублей за распространение интимных фото знакомой мужа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Удмуртии.

«Установлено, что в январе 2018 года 30-летняя ижевчанка на почве ревности разослала пользователям социальной сети «ВКонтакте» обнаженные фотографии и переписку интимного содержания с изображением знакомой мужа, которые она обнаружила в его телефоне», - говорится в сообщении.

О том, что в социальных сетях распространяется ее обнаженные фото потерпевшая узнала от своих знакомых.