Организатора преступной группы заключили под стражу.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сотрудники ФСБ задержали группу «обнальщиков». Как сообщает пресс-служба регионального управления, организатора преступной группы заключили под стражу.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружено и изъято большое количество банковских карт, печатей и учредительных документов десятков «фирм-однодневок», - сообщили в УФСБ.

В отношении организатора преступной группы возбуждено уголовное дело по части 1, статьи 187 УК России. Сейчас сотрудники федеральной службы устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности и людей, причастных к ней.