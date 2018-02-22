Власти Ижевска: в ситуации с упавшей строительной балкой на коляску должны разобраться правоохранители

Также оценку действиям застройщика должны дать специалисты Госстройнадзора.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин прокомментировал ситуацию с упавшей строительной балкой на детскую коляску. По словам градоначальника, в ситуации должны досконально разобраться правоохранительные органы и специалисты Госстройнадзора.

«Хочу напомнить, что при выполнении строительных работ застройщик обязан исключить падение любых предметов за пределы строительной площадки. В данной ситуации должны досконально разобраться Госстройнадзор и правоохранительные органы, а виновные понести наказание», - написал в социальной сети «Вконтакте» Юрий Тюрин.

Напомним, ЧП произошло в среду, 21 февраля. Строительная площадка ЖК «Морковь» располагается «впритык» к жилым домам. По словам очевидца, материалы падают во двор уже не первый раз.