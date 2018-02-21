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Строительная балка упала на детскую коляску в Ижевске

17:16, 21 февраля, 2018
Анна Торхова
17:16, 21 февраля, 2018
Анна Торхова
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За несколько минут до случившегося мать забрала ребенка из коляски и унесла его в дом.

Ижевск. Удмуртия. Железная балка упала на детскую коляску на улице Нагорной в Ижевске. За несколько минут до происшествия мать забрала ребенка из коляски и унесла в дом, сообщает очевидец.

Строительная площадка ЖК «Морковь» располагается «впритык» к жилым домам. По словам очевидца, материалы падают во двор уже не в первый раз.

 «Прибежали строители, говорят, давайте мы вам денег дадим, дайте балку забрать. Пожалуйста, никуда не звоните, не обращайтесь», - рассказал источник.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и инициативная группа.

Информагентство «Сусанин» пока не располагает комментариями правоохранительных органов.

17:16, 21 февраля, 2018
Анна Торхова
3367
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