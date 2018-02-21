В Удмуртии ранее судимый мужчина надругался над 9-летней девочкой

Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Сарапул. Удмуртия. Жителю Сарапульского района грозит до 20 лет лишения свободы за надругательство над 9-летней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

37-летний мужчина увидел на улице девочку, после чего напал на неё, выхватил у неё мобильный телефон, которым ударил потерпевшую по голове. Затем злоумышленник завел школьницу в нежилой дом, где и совершил насильственные действия.

По данным следствия, он ранее уже судим за кражи и грабежи.

Мужчина свою вину признал.