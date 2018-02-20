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Жителя Удмуртии обвинили в надругательстве над 9-летней девочкой

18:00, 20 февраля, 2018
Диана Ворончихина
18:00, 20 февраля, 2018
Диана Ворончихина
1331
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#дети\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#насилие\n#происшествие
Фото: pixabay.com
1331
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Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Сарапул. Удмуртия. 37-летнего жителя Сарапульского района Удмуртии обвинили в надругательстве над 9-летней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что обвиняемый ранее уже неоднократно был судим за кражи и грабежи. Вечером 18 февраля 2018 года он увидел на улице потерпевшую. Мужчина напал на девочку, выхватил мобильный телефон, которым ударил ребенка по голове. Затем он завел потерпевшую в находящийся неподалеку нежилой дом, где совершил насильственные действия сексуального характера.

При допросе мужчина свою вину признал. Его заключили под стражу.

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

18:00, 20 февраля, 2018
Диана Ворончихина
1331
0
#дети\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#насилие\n#происшествие

 

 

 

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