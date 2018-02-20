Жителя Удмуртии обвинили в надругательстве над 9-летней девочкой

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Сарапул. Удмуртия. 37-летнего жителя Сарапульского района Удмуртии обвинили в надругательстве над 9-летней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что обвиняемый ранее уже неоднократно был судим за кражи и грабежи. Вечером 18 февраля 2018 года он увидел на улице потерпевшую. Мужчина напал на девочку, выхватил мобильный телефон, которым ударил ребенка по голове. Затем он завел потерпевшую в находящийся неподалеку нежилой дом, где совершил насильственные действия сексуального характера.

При допросе мужчина свою вину признал. Его заключили под стражу.

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.