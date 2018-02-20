Надругавшегося над дошкольницей в огороде жителя Удмуртии признали невменяемым

Девочка не решалась рассказать о случившемся на протяжении 6 лет.

Ува. Удмуртия. Жителя Удмуртии, надругавшегося над шестилетней девочкой, признали невменяемым. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Против 22-летнего молодого человека возбудили уголовное дело. По данным следствия, в 2011 году он заманил к себе в огород дошкольницу, пообещав угостить её щавелем. Вместо этого он затащил девочку за душевую кабину и надругался над ней.

«Девочка испугалась сразу рассказать кому-либо о случившемся, и лишь спустя 6 лет она доверилась маме и подруге, от которых информация о преступлении поступила в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

Эксперты признали молодого человека невменяемым. Суду предстоит принять решение о принудительном лечении обвиняемого.