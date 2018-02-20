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      Надругавшегося над дошкольницей в огороде жителя Удмуртии признали невменяемым

      12:17, 20 февраля, 2018
      12:17, 20 февраля, 2018
      543
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      #дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
      Фото: pxhere.com
      543
      0

      Девочка не решалась рассказать о случившемся на протяжении 6 лет.

      Ува. Удмуртия. Жителя Удмуртии, надругавшегося над шестилетней девочкой, признали невменяемым. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

      Против 22-летнего молодого человека возбудили уголовное дело. По данным следствия, в 2011 году он заманил к себе в огород дошкольницу, пообещав угостить её щавелем. Вместо этого он затащил девочку за душевую кабину и надругался над ней.

      «Девочка испугалась сразу рассказать кому-либо о случившемся, и лишь спустя 6 лет она доверилась маме и подруге, от которых информация о преступлении поступила в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

      Эксперты признали молодого человека невменяемым. Суду предстоит принять решение о принудительном лечении обвиняемого.

      12:17, 20 февраля, 2018
      543
      0
      #дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд

       

       

       

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