Водитель разогнал собак, напавших на девочку в Ижевске

По словам очевидцев, инцидент произошел в микрорайоне Липовая роща.

Ижевск. Удмуртия. Стая бродячих собак напала на девочку в Ижевске. Если бы не водитель, отогнавший псов маневрами автомобиля, история могла бы закончиться печально.

Судя по кадрам видео, появившегося на телеграм-канале «Мэш», школьница шла по безлюдной дороге. Очевидцы утверждают, что место действия – микрорайон Липовая роща. Когда девочка проходила мимо помойки, на нее напали кормившиеся отходами собаки. С лаем они приближались к ребенку, который не знал, что делать и сильно испугался.

К счастью, на выручку пришел водитель автомобиля. Двигаясь на машине то вперед, то назад, он отогнал агрессивных псов.