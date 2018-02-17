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      Водитель разогнал собак, напавших на девочку в Ижевске

      11:20, 17 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      11:20, 17 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      1796
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#герои\n#опасность\n#бродячие животные\n#собаки\n#происшествие\n#автомобиль
      Фото: pixabay.com
      1796
      0

      По словам очевидцев, инцидент произошел в микрорайоне Липовая роща.  

      Ижевск. Удмуртия. Стая бродячих собак напала на девочку в Ижевске. Если бы не водитель, отогнавший псов маневрами автомобиля, история могла бы закончиться печально. 

      Судя по кадрам видео, появившегося на телеграм-канале «Мэш», школьница шла по безлюдной дороге. Очевидцы утверждают, что место действия – микрорайон Липовая роща. Когда девочка проходила мимо помойки, на нее напали кормившиеся отходами собаки. С лаем они приближались к ребенку, который не знал, что делать и сильно испугался. 

      К счастью, на выручку пришел водитель автомобиля. Двигаясь на машине то вперед, то назад, он отогнал агрессивных псов.

      11:20, 17 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      1796
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#герои\n#опасность\n#бродячие животные\n#собаки\n#происшествие\n#автомобиль

       

       

       

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