Бомж украл «Лексус» на одной из автомоек в Ижевске

Злоумышленника остановили у ночного клуба.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мужчина без определенного места жительства украл «Лексус» с одной из автомоек города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Задержанный, работник этой автомойки, выпил алкоголь и решил покататься на чужой иномарке по городу. Сотрудники полиции остановили 26-летнего злоумышленника у одного из ночных клубов Ижевска.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. За угон ему грозит до 5 лет лишения свободы.