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      4,5 года колонии получил водитель автобуса за ДТП, в котором погибли жители Удмуртии

      18:18, 15 февраля, 2018
      Анна Торхова
      18:18, 15 февраля, 2018
      Анна Торхова
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      0
      #ДТП\n#Татарстан\n#авария\n#Удмуртия
      Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан
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      Ранее прокурор требовал суд назначить обвиняемому 6 лет колонии.

      Заинск. Татарстан. Заинский городской суд Татарстана приговорил к 4 годам и 6 месяцам колонии-поселения виновника ДТП, в котором погибли жители Удмуртии. Об этом пишет «Интерфакс».

      Суд признал водителя автобуса виновным в нарушении правил дорожного движения.

      Напомним, гособвинитель требовал у суда назначить водителю наказание в виде 6 лет лишения свободы.

      Адвокаты обвиняемого просили суд оправдать подзащитного. Водитель автобуса свою вину не признал и просил прощения у родственников погибших и потерпевших.

      Напомним, авария произошла 2 июля 2017 года. В ДТП на трасе «Самара-Ижевск» погибли 14 человек, более 10 попали в больницу.

      18:18, 15 февраля, 2018
      Анна Торхова
      401
      0
      #ДТП\n#Татарстан\n#авария\n#Удмуртия

       

       

       

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