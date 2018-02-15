4,5 года колонии получил водитель автобуса за ДТП, в котором погибли жители Удмуртии

Ранее прокурор требовал суд назначить обвиняемому 6 лет колонии.

Заинск. Татарстан. Заинский городской суд Татарстана приговорил к 4 годам и 6 месяцам колонии-поселения виновника ДТП, в котором погибли жители Удмуртии. Об этом пишет «Интерфакс».

Суд признал водителя автобуса виновным в нарушении правил дорожного движения.

Напомним, гособвинитель требовал у суда назначить водителю наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Адвокаты обвиняемого просили суд оправдать подзащитного. Водитель автобуса свою вину не признал и просил прощения у родственников погибших и потерпевших.

Напомним, авария произошла 2 июля 2017 года. В ДТП на трасе «Самара-Ижевск» погибли 14 человек, более 10 попали в больницу.