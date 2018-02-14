Ижевчанин больше года издевался над своим трехлетним сыном

Малыш при виде отца впадал в истерику.

Ижевск. Удмуртия. В Индустриальный суд Ижевска передано дело в отношении мужчины, который на протяжении полутора лет избивал своего малолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Обвиняемый систематически бил малыша, бросал его на пол, пинал ногами по телу и голове. Виновный сопровождал свои издевательства матом и оскорблениями.

Мальчик при виде папы впадал в истерику, поскольку боялся очередных истязаний.

В настоящее время виновный находится под стражей. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.