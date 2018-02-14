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      Экс-чиновница из Удмуртии незаконно оформила землю на свою мать и знакомого

      12:25, 14 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      12:25, 14 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      703
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#земля\n#суд
      Фото: @arzik2
      703
      0

      Ее осудили на 1 год и 3 месяца условно с испытательным сроком в 1 год.

      Завьяловский район. Удмуртия. Бывшая чиновница из Удмуртии незаконно оформила земельные участки на свою мать и знакомого. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, ее осудили на 1 год и 3 месяца условно с испытательным сроком в 1 год.

      Ранее женщина работала землеустроителем в администрации муниципального образования «Совхозное» Завьяловского района. Используя свое служебное положение, она внесла две записи в похозяйственную книгу администрации и подготовила выписки из неё. Затем женщина представила документы в органы государственной регистрации.

      «На их основании мать и знакомый подсудимой незаконно получили в собственность два земельных участка», - отметили в прокуратуре.

      Подсудимая причинила государству ущерб на сумму 551 тыс. рублей. Ущерб она возместила.

      12:25, 14 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      703
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#земля\n#суд

       

       

       

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