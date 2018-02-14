Экс-чиновница из Удмуртии незаконно оформила землю на свою мать и знакомого

Ее осудили на 1 год и 3 месяца условно с испытательным сроком в 1 год.

Завьяловский район. Удмуртия. Бывшая чиновница из Удмуртии незаконно оформила земельные участки на свою мать и знакомого. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, ее осудили на 1 год и 3 месяца условно с испытательным сроком в 1 год.

Ранее женщина работала землеустроителем в администрации муниципального образования «Совхозное» Завьяловского района. Используя свое служебное положение, она внесла две записи в похозяйственную книгу администрации и подготовила выписки из неё. Затем женщина представила документы в органы государственной регистрации.

«На их основании мать и знакомый подсудимой незаконно получили в собственность два земельных участка», - отметили в прокуратуре.

Подсудимая причинила государству ущерб на сумму 551 тыс. рублей. Ущерб она возместила.