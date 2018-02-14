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      В Ижевске ищут очевидцев ДТП, в котором пострадал пешеход

      11:38, 14 февраля, 2018
      Анна Торхова
      11:38, 14 февраля, 2018
      Анна Торхова
      1652
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы
      Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
      1652
      0

      Авария произошла 13 февраля на улице Максима Горького.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разыскивают очевидцев ДТП, в котором сбили пешехода. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

      Авария произошла во вторник, 13 февраля около 06:30 напротив дома №40 по улице Максима Горького.

      Известно, что водитель автомобиля «Форд Фокус», молодой человек 1995 года рождения, наехал на пешехода – молодого человека 1992 года рождения, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мужчина получил травмы, его отвезли в больницу.

      Госавтоинспекция просит людей, которые видели это происшествие позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП по телефону: 8-912-003-27-21.

      11:38, 14 февраля, 2018
      Анна Торхова
      1652
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы

       

       

       

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