В Ижевске ищут очевидцев ДТП, в котором пострадал пешеход

Авария произошла 13 февраля на улице Максима Горького.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разыскивают очевидцев ДТП, в котором сбили пешехода. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла во вторник, 13 февраля около 06:30 напротив дома №40 по улице Максима Горького.

Известно, что водитель автомобиля «Форд Фокус», молодой человек 1995 года рождения, наехал на пешехода – молодого человека 1992 года рождения, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мужчина получил травмы, его отвезли в больницу.

Госавтоинспекция просит людей, которые видели это происшествие позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП по телефону: 8-912-003-27-21.