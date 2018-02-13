Житель Удмуртии несколько раз надругался над 8-летней девочкой и её двоюродной сестрой

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ува. Удмуртия. Житель Увинского района предстанет перед судом за надругательство над двумя маленькими девочками. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

По данным следствия, 29-летний мужчина жил вместе с возлюбленной и её 8-летней дочерью. Летом 2016 и 2017 годов злоумышленник несколько раз надругался над девочкой, а также над её 10-летней двоюродной сестрой.

«О случившемся потерпевшие позднее рассказали врачу, которая поставила в известность правоохранительные органы», - отмечается в сообщении.

Девочкам понадобилась психологическая помощь. Надругавшегося над ними мужчину взяли под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.