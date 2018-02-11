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      В Удмуртии закрыли незаконный игровой салон

      12:28, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      12:28, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      731
      0
      #Балезино\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#азартные игры\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      731
      0

      Организаторы азартных игр могут отправиться в тюрьму на 4 года.

      Балезино. Удмуртия. В Удмуртии закрыли незаконный игровой салон. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, азартные игры проводились в Балезино.  

      По данным ведомства, салон располагался на втором этаже одного из зданий. В нем находились игровые автоматы, работающие с помощью интернета.  

      Отмечается, что во время обысков помимо оборудования изъяли компьютеры, телефоны, документы и деньги, точная сумма которых пока не называется. 

      В настоящее время возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 171.2 УК РФ. Правоохранители проводят допросы посетителей игрового салона, а также устанавливают организаторов незаконных азартных игр.  

      Согласно законодательству, они могут отправиться в тюрьму на 4 года. 

      12:28, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      731
      0
      #Балезино\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#азартные игры\n#происшествие

       

       

       

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