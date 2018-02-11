Организаторы азартных игр могут отправиться в тюрьму на 4 года.

Балезино. Удмуртия. В Удмуртии закрыли незаконный игровой салон. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, азартные игры проводились в Балезино.

По данным ведомства, салон располагался на втором этаже одного из зданий. В нем находились игровые автоматы, работающие с помощью интернета.

Отмечается, что во время обысков помимо оборудования изъяли компьютеры, телефоны, документы и деньги, точная сумма которых пока не называется.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 171.2 УК РФ. Правоохранители проводят допросы посетителей игрового салона, а также устанавливают организаторов незаконных азартных игр.

Согласно законодательству, они могут отправиться в тюрьму на 4 года.