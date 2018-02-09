Мужчина купил стерлядь у неизвестного злоумышленника, найти которого не удалось.

Ижевск. Удмуртия. Продававший занесенную в Красную книгу рыбу житель Удмуртии отделался штрафом. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Напомним, мужчина продавал стерлядь у одного из торговых центров Ижевска.

«Обвиняемый <…> осуществил сбыт 169 штук речной стерляди, относящейся к ценным видам водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу рыбы за 108 880 рублей, не пояснив покупателю о преступном происхождении товара», - отмечается в сообщении.

Сам мужчина купил стерлядь у неизвестного. Найти того, кто выловил рыбу, не удалось.

Суд наложил на злоумышленника штраф в размере 8 тыс. рублей. Улов стражи порядка изъяли.