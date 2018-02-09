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      Продававший занесенную в Красную книгу рыбу житель Удмуртии отделался штрафом

      09:00, 09 февраля, 2018
      09:00, 09 февраля, 2018
      382
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#рыба\n#браконьеры\n#суд
      Фото: Wikipedia
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      Мужчина купил стерлядь у неизвестного злоумышленника, найти которого не удалось.

      Ижевск. Удмуртия. Продававший занесенную в Красную книгу рыбу житель Удмуртии отделался штрафом. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

      Напомним, мужчина продавал стерлядь у одного из торговых центров Ижевска.

      «Обвиняемый <…> осуществил сбыт 169 штук речной стерляди, относящейся к ценным видам водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу рыбы за 108 880 рублей, не пояснив покупателю о преступном происхождении товара», - отмечается в сообщении.

      Сам мужчина купил стерлядь у неизвестного. Найти того, кто выловил рыбу, не удалось.

      Суд наложил на злоумышленника штраф в размере 8 тыс. рублей. Улов стражи порядка изъяли.

      09:00, 09 февраля, 2018
      382
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#рыба\n#браконьеры\n#суд

       

       

       

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