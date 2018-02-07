  • $ 57.22 ↑
  • € 70.93 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Гособвинитель потребовал 6 лет колонии для виновника ДТП с участием автобуса, в котором погибли жители Удмуртии

      15:25, 07 февраля, 2018
      15:25, 07 февраля, 2018
      154
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#Самара\n#происшествие\n#гибель людей
      Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан
      154
      0

      В загоревшемся автобусе погибли 14 пассажиров.

      Заинск. Татарстан. В Татарстане продолжается судебное разбирательство по делу о ДТП с участием автобуса, в котором погибли жители Удмуртии. Как пишет «Интерфакс», гособвинитель потребовал для подсудимого – водителя междугороднего транспорта – 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

      Напомним, авария произошла в ночь на 2 июля 2017 года. Автобус, в котором находилось 29 человек, ехал из Самары в Ижевск. По версии следствия, недалеко от Заинска водитель транспортного средства «грубо нарушил правила дорожного движения, превысил скорость и сократил предельную дистанцию с движущимся впереди автомобилем».

      В результате автобус врезался в «КамАЗ», который на жесткой сцепке тащил другой тягач, опрокинулся и загорелся. В аварии погибли 14 человек, в том числе 4 жителя Удмуртской Республики. Более десятка пассажиров попали в больницы.

      Водителя автобуса обвиняют в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц» (часть 5 статьи 264 УК РФ). Мужчина находится под арестом.

      15:25, 07 февраля, 2018
      154
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#Самара\n#происшествие\n#гибель людей

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      И.о. министра сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова: биография

      15:14, 01 февраля, 2018
      8461

      Власти Ижевска решили всерьез взяться за любителей парковаться на газонах

      7470
      09:00, 01 февраля, 2018

      Три жителя Удмуртии вошли в список доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина

      5956
      11:35, 31 января, 2018

      В Удмуртии женщина ушла проведать могилу сына и не вернулась

      5531
      16:46, 06 февраля, 2018

      Бывшие главы Минздрава и Минприроды Удмуртии уволились после представлений прокуратуры

      5481
      11:56, 02 февраля, 2018

      Спортивный арбитражный суд вернул России первое место на Олимпиаде-2014 в Сочи

      14:40, 01 февраля, 2018
      2369

      Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в радиоэфире из-за Сталина

      2320
      09:55, 31 января, 2018

      Экс-губернатор Кировской области Никита Белых проведет в тюрьме 8 лет

      2144
      09:08, 02 февраля, 2018

      Армен Джигарханян вновь попал в больницу

      2099
      17:47, 31 января, 2018

      Набиуллина подтвердила планы по слиянию «Бинбанка» и «ФК Открытие»

      2076
      17:44, 02 февраля, 2018

      Пожилого президента Бразилии «похоронили заживо», перестав платить ему пенсию

      19:20, 02 февраля, 2018
      2264

      Томас Бах рассказал, почему россиян, оправданных CAS, не пригласили на Олимпиаду

      2198
      19:42, 05 февраля, 2018

      Ученые: опиоидные обезболивающие можно заменить спреем для носа

      2121
      20:39, 03 февраля, 2018

      С Джима Керри сняли обвинения в гибели его подруги

      2115
      17:33, 01 февраля, 2018

      Дрон чуть не сбил пассажирский самолет в США

      2038
      14:46, 03 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: новые КОИБы и незаконная добыча грунта

      06 февраля, 2018

      Новые КОИБы

      06 февраля, 2018

      Удмуртия в минуту: инвестор для аэропорта и назначения в администрации Ижевска

      05 февраля, 2018