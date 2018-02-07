Гособвинитель потребовал 6 лет колонии для виновника ДТП с участием автобуса, в котором погибли жители Удмуртии

В загоревшемся автобусе погибли 14 пассажиров.

Заинск. Татарстан. В Татарстане продолжается судебное разбирательство по делу о ДТП с участием автобуса, в котором погибли жители Удмуртии. Как пишет «Интерфакс», гособвинитель потребовал для подсудимого – водителя междугороднего транспорта – 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, авария произошла в ночь на 2 июля 2017 года. Автобус, в котором находилось 29 человек, ехал из Самары в Ижевск. По версии следствия, недалеко от Заинска водитель транспортного средства «грубо нарушил правила дорожного движения, превысил скорость и сократил предельную дистанцию с движущимся впереди автомобилем».

В результате автобус врезался в «КамАЗ», который на жесткой сцепке тащил другой тягач, опрокинулся и загорелся. В аварии погибли 14 человек, в том числе 4 жителя Удмуртской Республики. Более десятка пассажиров попали в больницы.

Водителя автобуса обвиняют в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц» (часть 5 статьи 264 УК РФ). Мужчина находится под арестом.