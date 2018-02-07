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      В Ижевске следователи начали проверку после пожара, в котором погиб мужчина

      09:30, 07 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      09:30, 07 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      1829
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#смерть\n#происшествие\n#пожар
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      1829
      0

      Еще один человек выпрыгнул из окна, спасаясь от огня.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске следователи начали проверку после пожара, в котором погиб мужчина. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Удмуртии, еще один человек выпрыгнул из окна, спасаясь от огня.

      Возгорание произошло в квартире по улице Карла Маркса, 285 поздним вечером 6 февраля.

      «В огне погиб 35-летний сын хозяина квартиры. Его 19-летний знакомый во время пожара выпрыгнул из окна горящей квартиры, расположенной на четвертом этаже. Он госпитализирован в больницу с ожогами и многочисленными переломами», - сообщили в СКР.

      Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.

      09:30, 07 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      1829
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#смерть\n#происшествие\n#пожар

       

       

       

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