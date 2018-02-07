Еще один человек выпрыгнул из окна, спасаясь от огня.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске следователи начали проверку после пожара, в котором погиб мужчина. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Удмуртии, еще один человек выпрыгнул из окна, спасаясь от огня.

Возгорание произошло в квартире по улице Карла Маркса, 285 поздним вечером 6 февраля.

«В огне погиб 35-летний сын хозяина квартиры. Его 19-летний знакомый во время пожара выпрыгнул из окна горящей квартиры, расположенной на четвертом этаже. Он госпитализирован в больницу с ожогами и многочисленными переломами», - сообщили в СКР.

Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.