Жильцам дома запретили пользоваться мусоропроводами.

Ижевск. Удмуртия. Нашествие крыс началось в жилом доме в Ижевске из-за нерадивой управляющей компании. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, на грызунов пожаловались жители дома на улице Молодежной.

Крысы появились на площадках около мусоропроводов, свободно гуляли по лестничным клеткам, по площадке у лифта на первом этаже.

«Было незамедлительно проведено административное расследование. <…> Специалистами Управления установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства по проведению дератизационных работ (мероприятия по уничтожению грызунов) и эксплуатации жилых зданий хозяйствующими субъектами (ТСЖ «Молодежное», УК ООО «Аргон 19»), обслуживающими данный дом», - отмечается в сообщении.

Специалисты управления обратились в суд с требованием на время запретить пользоваться двумя мусоропроводами в многоэтажке в течение 3 месяцев. Служители Фемиды с требованиями согласились.

В настоящее время продолжается расследование произошедшего.