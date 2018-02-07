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      Нашествие крыс началось в жилом доме в Ижевске из-за нерадивой управляющей компании

      09:00, 07 февраля, 2018
      09:00, 07 февраля, 2018
      1369
      0
      #здоровье\n#ЖКХ\n#безопасность\n#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия
      Фото: Public Domain Pictures
      1369
      0

      Жильцам дома запретили пользоваться мусоропроводами.

      Ижевск. Удмуртия. Нашествие крыс началось в жилом доме в Ижевске из-за нерадивой управляющей компании. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, на грызунов пожаловались жители дома на улице Молодежной.

      Крысы появились на площадках около мусоропроводов, свободно гуляли по лестничным клеткам, по площадке у лифта на первом этаже.

      «Было незамедлительно проведено административное расследование. <…> Специалистами Управления установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства по проведению дератизационных работ (мероприятия по уничтожению грызунов) и эксплуатации жилых зданий хозяйствующими субъектами (ТСЖ «Молодежное», УК ООО «Аргон 19»), обслуживающими данный дом», - отмечается в сообщении.

      Специалисты управления обратились в суд с требованием на время запретить пользоваться двумя мусоропроводами в многоэтажке в течение 3 месяцев. Служители Фемиды с требованиями согласились.

      В настоящее время продолжается расследование произошедшего.

      09:00, 07 февраля, 2018
      1369
      0
      #здоровье\n#ЖКХ\n#безопасность\n#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия

       

       

       

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