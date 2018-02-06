В Удмуртии женщина ушла проведать могилу сына и не вернулась

Пенсионерку нашли мертвой.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии пожилая женщина ушла на кладбище проведать могилу сына и не вернулась. Женщину нашли мертвой, пишут пользователи соцсети Вконтакте в группе ПСО «Регион 18».

Сообщение об исчезновении поступило 3 февраля. «Незамедлительно выехали на поиски 2 экипажа наших поисковиков, совместно с сотрудниками полиции. С момента поступления сообщения на горячую линию до времени обнаружения пропавшей прошло чуть больше трёх часов», - отмечается в группе.

Как рассказали корреспондентам «Сусанина» в пресс-службе МВД по Удмуртии, в настоящее время материалы направлены в следственное управление СК России по республике.