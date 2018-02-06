Житель Ижевска продал машину и набрал кредитов, чтобы снять порчу

Мужчина перевел лжецелительнице около 1,5 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанин продал машину и оформил несколько кредитов для оплаты услуг лжецелительницы. В общей сумме мужчина перевел мошеннице около 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Об услугах псевдо-ясновидящей мужчина узнал по объявлению в газете. Женщина убедила потерпевшего, что на него и на его семью наложена порча. За снятие недуга она попросила перевести крупную сумму.

Подозреваемую задержали, она оказалась жительницей Воронежской области.

В настоящее время женщина находится под домашним арестом.