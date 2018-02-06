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      Три пешехода пострадали на дорогах Удмуртии за минувшие сутки

      12:12, 06 февраля, 2018
      Анна Торхова
      12:12, 06 февраля, 2018
      Анна Торхова
      446
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Воткинск\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы
      Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
      446
      0

      Об этом сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по республике.

      Ижевск. Удмуртия. Три пешехода пострадали на дорогах Удмуртии за минувшие сутки. Об этом сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по республике.

      Первая авария произошла 5 февраля около 08:06 в Ижевске на улице Союзной,131. Водитель автомобиля «Форд», мужчина 1979 года рождения, наехал на пешехода-девушку 1999 года рождения. Девочка переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП получила травмы.

      Ещё одна авария с участием пешехода произошла на улице 8 Марта,39 в Воткинске. Водитель «Мазды», 1999 года рождения сбил женщину 1955 года рождения. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину отвезли в больницу.

      Третье ДТП с пострадавшим случилось в 06:05 на 8 км дороги «Завьялово-Каменное». 57-летний мужчина попал под колеса автомобиля «Форд Транзит», за рулем которого находился мужчина 1961 года рождения. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. В результате аварии мужчину госпитализировали.

      12:12, 06 февраля, 2018
      Анна Торхова
      446
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Воткинск\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы

       

       

       

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