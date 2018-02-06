Бывшего командира роты ППС полиции Ижевска осудили за кражу служебного бензина

Мужчина заплатит штраф 100 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Завьяловском районном суде осудили бывшего командира роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Мужчина, используя свои должностные полномочия, давал своим подчиненным незаконные указания. Сотрудники заправляли личный автомобиль командира служебным бензином.

Суд назначил виновному штраф 100 тыс. рублей.

Как отметили в пресс-службе МВД по Удмуртии, преступный факт выявили сотрудники подразделения собственной безопасности. В январе 2017 года мужчина был уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.