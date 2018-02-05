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      Следователи начали проверку после гибели жителя Сарапула при пожаре

      12:50, 05 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      12:50, 05 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      866
      0
      #Сарапул\n#Удмуртия\n#происшествие\n#проверка\n#пожар
      Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
      866
      0

      Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.  

      Сарапул. Удмуртия. 61-летний житель Сарапула погиб при пожаре в своей квартире. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, по данному факту проводится проверка.

      Возгорание произошло днем 4 февраля на первом этаже дома № 11 по улице Казанская. После того, как огонь удалось потушить, в помещении нашли тело. Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения. 

      В рамках доследственной проверки специалисты осмотрели место происшествия. Сейчас опрашиваются соседи и родственники погибшего, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

      12:50, 05 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      866
      0
      #Сарапул\n#Удмуртия\n#происшествие\n#проверка\n#пожар

       

       

       

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