Следователи начали проверку после гибели жителя Сарапула при пожаре

Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

Сарапул. Удмуртия. 61-летний житель Сарапула погиб при пожаре в своей квартире. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, по данному факту проводится проверка.

Возгорание произошло днем 4 февраля на первом этаже дома № 11 по улице Казанская. После того, как огонь удалось потушить, в помещении нашли тело. Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках доследственной проверки специалисты осмотрели место происшествия. Сейчас опрашиваются соседи и родственники погибшего, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.