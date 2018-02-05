Три года тюрьмы грозит жителю Ижевска за ложное сообщение о теракте

Дело направлено в суд для рассмотрения.

Ижевск. Удмуртия. Жителю Ижевска грозит до трёх лет лишения свободы за ложное сообщение об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что днем 22 сентября 2017 года пьяный обвиняемый был в одном из офисов банка и сказал сотрудникам, что в здании готовится взрыв. В результате выезда правоохранители и ресурсоснабжающие организации понесены расходы на общую сумму около 10 тыс. рублей.

30-летнему мужчине предъявили обвинения по части 1 статьи 207 УК России («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.