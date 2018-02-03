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      В Удмуртии после обрушения стены зернохранилища оштрафовали председателя кооператива

      13:54, 03 февраля, 2018
      13:54, 03 февраля, 2018
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      #Грахово\n#суд\n#происшествие\n#штраф
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      В результате инцидента одна из сотрудниц СПК получила серьезные травмы.

      Грахово. Удмуртия. В Удмуртии после обрушения стены зернохранилища оштрафовали на 15 тыс. рублей председателя селхозкооператива. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, уголовное дело против мужчины прекращено.

      «Наложен штраф на председателя СПК за нарушение правил охраны труда, в результате которого работнику причинен тяжкий вреда здоровью», - отмечается в сообщении.

      55-летний мужчина руководил кооперативом в Граховском районе с 2011 года. В его обязанности входило в том числе и обеспечение безопасности сотрудников.

      Однако в октябре 2017 года в СПК рухнула стена зернохранилища. В результате зерно засыпало двух сотрудниц. Одна из работниц – 47-летняя женщина – получила серьезные травмы.

      «Обвиняемый полностью признал свою вину. С учетом того, что он впервые совершил преступление небольшой тяжести, возместил причиненный ущерб, уголовное дело направлено следователем в суд с постановлением о возбуждении ходатайства о его прекращении», - сообщили следователи.

      13:54, 03 февраля, 2018
      318
      0
      #Грахово\n#суд\n#происшествие\n#штраф

       

       

       

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