В Удмуртии после обрушения стены зернохранилища оштрафовали председателя кооператива

В результате инцидента одна из сотрудниц СПК получила серьезные травмы.

Грахово. Удмуртия. В Удмуртии после обрушения стены зернохранилища оштрафовали на 15 тыс. рублей председателя селхозкооператива. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, уголовное дело против мужчины прекращено.

«Наложен штраф на председателя СПК за нарушение правил охраны труда, в результате которого работнику причинен тяжкий вреда здоровью», - отмечается в сообщении.

55-летний мужчина руководил кооперативом в Граховском районе с 2011 года. В его обязанности входило в том числе и обеспечение безопасности сотрудников.

Однако в октябре 2017 года в СПК рухнула стена зернохранилища. В результате зерно засыпало двух сотрудниц. Одна из работниц – 47-летняя женщина – получила серьезные травмы.

«Обвиняемый полностью признал свою вину. С учетом того, что он впервые совершил преступление небольшой тяжести, возместил причиненный ущерб, уголовное дело направлено следователем в суд с постановлением о возбуждении ходатайства о его прекращении», - сообщили следователи.