В ДТП на трассе в Удмуртии пострадала восьмилетняя девочка

Авария произошла на дороге между Можгой и Вавожем.

Можга. Удмуртия. Восьмилетняя девочка получила травмы при столкновении двух авто на трассе в Удмуртии. По данным первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, авария произошла накануне, 1 февраля, на дороге между Можгой и Вавожем.

18-летний водитель «Хёндая» при обгоне выехал на встречную полосу и протаранил «ВАЗ» под управлением 30-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил травмы – госпитализирован», - отмечают в Госавтоинспекции.

Также при столкновении пострадала девочка, находившаяся в иномарке. Она была пристегнута ремнем безопасности.