Житель Удмуртии более 9 лет совершал сексуальное насилие над падчерицей

Мужчину посадили в тюрьму на 14 лет.

Сарапул. Удмуртия. Житель Сарапульского района более 9 лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Девочка скрывала происходящее, потому что материально зависела от отчима и долгое время находилась в психотравмирующей ситуации. В 2013 году она не выдержала и рассказала все тете, которая и обратилась в правоохранительные органы.

Мужчине предъявили обвинения. При рассмотрении уголовного дела в суде он свою вину не признал, отказался от данных ранее признательных показаний и утверждал, что потерпевшая, ее мать и иные свидетели оговаривают его.

Однако, суд посчитал, что доказательств достаточно, и назначил педофилу 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 3 месяца.