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      Житель Удмуртии более 9 лет совершал сексуальное насилие над падчерицей

      14:23, 01 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      14:23, 01 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      157
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#насилие\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      157
      0

      Мужчину посадили в тюрьму на 14 лет.

      Сарапул. Удмуртия. Житель Сарапульского района более 9 лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

      Девочка скрывала происходящее, потому что материально зависела от отчима и долгое время находилась в психотравмирующей ситуации. В 2013 году она не выдержала и рассказала все тете, которая и обратилась в правоохранительные органы.

      Мужчине предъявили обвинения. При рассмотрении уголовного дела в суде он свою вину не признал, отказался от данных ранее признательных показаний и утверждал, что потерпевшая, ее мать и иные свидетели оговаривают его.

      Однако, суд посчитал, что доказательств достаточно, и назначил педофилу 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 3 месяца.

      14:23, 01 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      157
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#насилие\n#происшествие

       

       

       

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