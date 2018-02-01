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      Можгинец спас из горящего дома соседа, перенесшего инсульт

      11:27, 01 февраля, 2018
      Анна Торхова
      11:27, 01 февраля, 2018
      Анна Торхова
      253
      0
      #Можга\n#Удмуртия\n#пожар\n#возгорание.\n#спасение
      Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
      253
      0

      «Сил практически не было, наглотался дыма», - рассказал Василий Лобовиков.

      Можга. Удмуртия. Житель Можги спас из горящего дома своего соседа. Он выбил двери и вытащил из огня пожилого мужчину, который не так давно перенес инсульт, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

      Случай произошел 29 января. Василий Лобовиков, проводив жену и детей, занимался обычными бытовыми делами. Посмотрев в окно, мужчина увидел, что на соседней улице стоит столб черного дыма. Василий не раздумывая бросился на место пожара.

      Прибежал, стал узнавать, есть ли кто в доме. Растерявшиеся люди не знали, остался ли там кто-то. «А может правда никого нет?!» - промелькнула мысль в голове Василия. Решил проверить и стал выбивать двери. Забежав в дом, мужчина начал искать людей, кричать: «есть ли кто в доме?». В ответ услышал слабый стон из котельной. На звуки стал ползком пробираться на помощь. Огонь быстро распространялся по всему дому, но в темноте удалось нащупать потерпевшего. Мужчина закинул его на плечо и задыхаясь от нехватки кислорода стал возвращаться к выходу.

      «Сил практически не было, наглотался дыма», - рассказал Василий.

      После того, как на место приехали пожарные, обессиленный мужчина и дальше помогал бороться с бушующей стихией.

      После спасения хозяин дома признался, что без помощи точно бы не выбрался.

      11:27, 01 февраля, 2018
      Анна Торхова
      253
      0
      #Можга\n#Удмуртия\n#пожар\n#возгорание.\n#спасение

       

       

       

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