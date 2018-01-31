В Можге эксгибиционист напугал женщину и ее 10-летнюю дочь

22-летнего молодого человека поместили под стражу.

Можга. Удмуртия. 22-летний эксгибиционист в Можге напугал женщину и ее 10-летнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, днем на одной из улиц города мужчина увидел незнакомых женщину и девочку. Тогда обвиняемый подошел к ним и совершил демонстративные действия сексуального характера. Потерпевшая сразу позвонила в оперативные службы и сообщила о случившемся. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленника. Суд поместил его под стражу.

Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у эксгибициониста значительную степень психического расстройства. С учетом этого, уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.