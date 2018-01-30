Следователи начали проверку после обнаружения на трассе в Удмуртии тела замерзшего мужчины

Известно, что его автомобиль застрял на заснеженной трассе.

Завьялово. Удмуртия. Следователи начали проверку по факту гибели мужчины на трассе в Завьяловском районе. 29 января он уехал на своей машине «Renault Duster» к друзьям и не вернулся, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Как стало известно позднее, его машина застряла на заснеженной, полевой дороге. Самостоятельно мужчина вытащить её не смог.

Напомним, информация о его исчезновении появилась в соцсетях в группе «ПСО--18». На поиски выехали волонтеры, они и нашли замерзшее тело вблизи села Позимь. Мужчина лежал около своего автомобиля.

«Осмотром места происшествия установлено, что автомобильная дорога, по которой следовал погибший, имеет значительный снежный покров, в результате чего автомобиль застрял и не смог продолжить движение», - сообщает ведомство.