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      Следователи начали проверку после обнаружения на трассе в Удмуртии тела замерзшего мужчины

      14:17, 30 января, 2018
      Анна Торхова
      14:17, 30 января, 2018
      Анна Торхова
      700
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#снег\n#дорога\n#Завьялово\n#расследование
      Фото: vk.com/psoregion18
      700
      0

      Известно, что его автомобиль застрял на заснеженной трассе.

      Завьялово. Удмуртия. Следователи начали проверку по факту гибели мужчины на трассе в Завьяловском районе. 29 января он уехал на своей машине «Renault Duster» к друзьям и не вернулся, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

      Как стало известно позднее, его машина застряла на заснеженной, полевой дороге. Самостоятельно мужчина вытащить её не смог.

      Напомним, информация о его исчезновении появилась в соцсетях в группе «ПСО--18». На поиски выехали волонтеры, они и нашли замерзшее тело вблизи села Позимь. Мужчина лежал около своего автомобиля.

      «Осмотром места происшествия установлено, что автомобильная дорога, по которой следовал погибший, имеет значительный снежный покров, в результате чего автомобиль застрял и не смог продолжить движение», - сообщает ведомство.

      14:17, 30 января, 2018
      Анна Торхова
      700
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#снег\n#дорога\n#Завьялово\n#расследование

       

       

       

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