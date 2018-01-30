Подросток отделался условным сроком.

Ижевск. Удмуртия. Школьник из Удмуртии распространял наркотики, чтобы заработать на подарки девушке. Подростка задержали в Ижевске, сообщила журналистам заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Вероника Малькова.

По её словам, мальчик учится в школе в одном из районов Удмуртии. В столицу региона он прибыл специально для того, чтобы разложить по закладкам наркотики, которые купил в интернет-магазине.

При этом по месту учебы и месту жительства подросток характеризуется крайне положительно.

«Особую тревогу вызывает то, что в сбыт наркотиков вовлекаются подростки, которые не то, что ранее не состояли на учете, <…> а составляют ту категорию, которую принято считать благополучными детьми. Когда я взяла характеристику этого несовершеннолетнего, я подумала, что никак не может быть этот ребенок совершить преступление довольно тяжкое. Оказалось, что деньги нужны были», - рассказала Малькова.

Она добавила, что подросток хотел заработать, чтобы купить подарки своей девушки. По факту случившегося возбудили уголовное дело, школьник получил условный срок.

Всего в прошлом году правоохранители зарегистрировали 56 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в которых были замешаны подростки. В 19 случаях несовершеннолетние продавали запрещенные вещества.