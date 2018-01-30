Жители Кирова привезли в Глазов около 100 пакетиков с наркотиками, чтобы оставить «закладки»

Правоохранители задержали пятерых мужчин в возрасте от 17 до 20 лет.

Глазов. Удмуртия. В Глазове задержали молодых людей, приехавших из Кирова для «закладки» более 100 свертков с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Пятеро жителей Кирова в возрасте от 17 до 20 лет к моменту задержания уже успели разложить около 50 пакетиков с «солью». Ещё 50 сотрудники обнаружили в автомобиле.

«Подозреваемые действовали согласно предварительной договоренности, с четким распределением обязанностей, помещали капсулы в тайники, фотографировали место, записывали на диктофон название улицы или объекта», сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительного сговору в крупном размере»).