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      Жителя Ижевска оштрафовали на 1 млн рублей за организацию азартных игр

      09:39, 30 января, 2018
      Диана Ворончихина
      09:39, 30 января, 2018
      Диана Ворончихина
      736
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#преступления\n#азартные игры\n#происшествие\n#штраф
      Фото: susanin.news
      736
      0

      Подсудимый, в составе преступной группы, заработал на незаконной деятельности не менее 6 млн 410 тыс. рублей.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске организатора незаконных азартных игр оштрафовали на 1 млн рублей. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, на этом мужчина заработал не менее 6 млн 410 тыс. рублей.

      Суд установил, что подсудимый и его друзья создали организованную преступную группу в 2015 году. Место проведения азартных игр они завуалировали под предоставление услуг населению для выхода в Интернет.

      Чтобы скрыть свое участие в указанном преступлении, организатор и другие участники группы вовлекли ранее знакомого индивидуального предпринимателя, у которого были необходимые компьютеры.

      «Затем они нашли нежилые помещения, разместили в них игровое оборудование, приняли на работу кассиров и охранников и проводили в этих игорных заведениях азартные игры, контролировали и распределяли между собой доходы, полученные от организации и проведения азартных игр», - говорится в сообщении пресс-службы.

      Подсудимого признали виновным по части 3 статьи 171.2 УК России («Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, с использованием информационно–телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере»).

      В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел раскаяние и сотрудничество со следствием.

      Приговор в законную силу не вступил.

      09:39, 30 января, 2018
      Диана Ворончихина
      736
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#преступления\n#азартные игры\n#происшествие\n#штраф

       

       

       

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