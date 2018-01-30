Жителя Ижевска оштрафовали на 1 млн рублей за организацию азартных игр

Подсудимый, в составе преступной группы, заработал на незаконной деятельности не менее 6 млн 410 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске организатора незаконных азартных игр оштрафовали на 1 млн рублей. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, на этом мужчина заработал не менее 6 млн 410 тыс. рублей.

Суд установил, что подсудимый и его друзья создали организованную преступную группу в 2015 году. Место проведения азартных игр они завуалировали под предоставление услуг населению для выхода в Интернет.

Чтобы скрыть свое участие в указанном преступлении, организатор и другие участники группы вовлекли ранее знакомого индивидуального предпринимателя, у которого были необходимые компьютеры.

«Затем они нашли нежилые помещения, разместили в них игровое оборудование, приняли на работу кассиров и охранников и проводили в этих игорных заведениях азартные игры, контролировали и распределяли между собой доходы, полученные от организации и проведения азартных игр», - говорится в сообщении пресс-службы.

Подсудимого признали виновным по части 3 статьи 171.2 УК России («Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, с использованием информационно–телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере»).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел раскаяние и сотрудничество со следствием.

Приговор в законную силу не вступил.