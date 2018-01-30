Зло во имя добра: в Сарапуле мужчины надругались над знакомым, чтобы проучить его

Ранее потерпевший совершил сексуальное насилие над 15-летней и 13-летней девочками.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле трое молодых людей надругались над своим знакомым, чтобы наказать его. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Известно, что 18, 21 и 30-летний жители Сарапула выпивали вместе с потерпевшим. В ходе разговора мужчины узнали, что он судим за надругательство над 15-летней девочкой и в настоящее время привлечен к ответственности за такое же преступление в отношении 13-летней.

За это обвиняемые решили проучить парня. Мужчины избили его и совершили сексуальное насилие.

Сейчас молодые люди находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.