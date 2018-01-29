Жительница Удмуртии пыталась споить свою 15-летнюю дочь

За это женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Кез. Удмуртия. Жительница Кеза пыталась споить свою 15-летнюю дочь. Мать неоднократно предлагала девочке выпить с ней водку и пиво, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Ранее 32-летняя женщина уже привлекалась к ответственности, в том числе и за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

В отношении нерадивой матери возбудили уголовное дело по части 2 статьи 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, совершенное родителем»). Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.