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      Более 83 кг наркотиков изъяли правоохранители Удмуртии в 2017 году

      13:25, 29 января, 2018
      Георгий Поветкин
      13:25, 29 января, 2018
      Георгий Поветкин
      120
      0
      #наркотики\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
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      Количество преступлений в этой сфере выросло на 7,6 процента.

      Ижевск. Удмуртия. Более 83 кг наркотиков изъяли правоохранители Удмуртии в 2017 году. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, количество преступлений в этой сфере выросло на 7,6 процента.

      Так, из незаконного оборота изъяли 1,1 кг героина, 10,9 кг марихуаны, 0,9 кг наркотиков амфетаминовой группы, 2,2 кг гашиша, 37,1 кг маковой соломы, 1,9 кг курительных смесей и 29,1 кг наркотиков синтетического происхождения -.

      Также более чем на 9% возросло число выявленных сбытовых преступлений (с 1508 до 1645).

      К уголовной ответственности за совершение преступлений привлекли 1033 человека, из них: 50 несовершеннолетних, 144 женщины, 18 иностранцев.

      Напоминаем, что в прокуратуре Удмуртии организована «горячая линия» по телефону: 78-45-78, по телефону можно сообщить о фактах хранения, изготовления наркотиков, организации наркопритонов, а также о людях, употребляющих наркотики.

      13:25, 29 января, 2018
      Георгий Поветкин
      120
      0
      #наркотики\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия

       

       

       

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