Безработный житель Ижевска два месяца воровал регистраторы из автомобилей

Общий ущерб от преступлений составил более 150 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Безработный житель Ижевска два месяца воровал регистраторы и магнитолы из автомобилей, оставленных во дворах. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Серия краж произошла в Ленинском и Октябрьском районах в ноябре-декабре прошлого года. Неизвестный либо разбивал стекла, либо взламывал замки, похищал технику из салона и скрывался. К правоохранителям обратились 14 владельцев машин, общая сумма ущерба составила более 150 тыс. рублей.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого.

«Им оказался 42-летний неработающий, ранее судимый за аналогичные преступления ижевчанин», - отмечают стражи порядка.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Выяснилось, что украденную технику он продавал на рынке.