Житель Ижевска помог задержать наркокурьера

Мужчина заметил во дворе своего дома подозрительного молодого человека и сообщил в полицию.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанин помог правоохранительным органам задержать наркокурьера. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, Дмитрию Зорину вручили благодарность.

В ноябре Дмитрий Зорин увидел из окна своей квартиры незнакомого подозрительного молодого человека. Мужчина сообщил о нем в дежурную часть. Спустя несколько минут прибыли сотрудники полиции. В это время молодой человек уже сел в автомобиль и выезжал из двора. Полицейские остановили его и личном досмотре у 22-летнего ижевчанина нашли несколько свертков с синтетическими наркотиками. Такие же свертки были найдены полицейскими во дворе дома, а также в подъезде соседнего дома.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных и следственных действий сотрудники полиции установили, что задержанный причастен к еще нескольким фактам покушения на сбыт наркотических средств путем оборудования тайников-закладок в различных районах города.