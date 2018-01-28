Начальника автоколонны в Ижевске обвиняют в оформлении на работу фиктивных сотрудников

Мужчине грозит штраф или лишение свободы на шесть лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начальника автоколонны, занимающейся перевозкой грузов и пассажиров, обвиняют в оформлении на работу пятерых фиктивных сотрудников и присвоении их зарплаты. Как сообщает пресс-служба Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте, таким образом предприятию был причинен ущерб в крупном размере.

Расследование продолжалось почти год. Сейчас дело передано в суд. Мужчине предъявлены обвинения по статье 159 части 3 («Мошенничество – т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере»). На имущество обвиняемого наложен арест. Также ему грозит штраф в крупном размере либо лишение свободы сроком на 6 лет.