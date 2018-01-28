Жителя Удмуртии осудили за пьяное вождение

Мужчина дважды садился за руль нетрезвым.

Дебесы. Удмуртия. Суд признал жителя Дебесского района виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, ему предъявили обвинения по статье 264.1 УК России («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения»).

Подсудимый ранее уже привлекался к административной ответственности за такое же правонарушение. В сентябре 2017 года его вновь задержали деревне Малая Чепца.

По итогам рассмотрения уголовного дела с учетом отсутствия судимости и отягчающих обстоятельств пьяному водителю назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением любыми транспортными средствами на срок 1 год 9 месяцев.