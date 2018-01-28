Шесть лет тюрьмы грозит чиновнице из Удмуртии за махинации с земельными участками

Женщина использовала свое служебное положение и внесла две ложные записи в похозяйственную книгу и сделала выписки.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии чиновнице грозит до шести лет тюрьмы за махинации с земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Установлено, что обвиняемая работала землеустроителем в администрации муниципального образования «Совхозное» Завьяловского района. Женщина использовала свое служебное положение, внесла две заведомо ложные записи в похозяйственную книгу и сделала выписки. Затем она представила их в органы госрегистрации, после чего мать и знакомый обвиняемой незаконно получили в собственность два земельных участка. Таким образом муниципальному бюджету был причинен ущерб на сумму 551 тыс. рублей.

В рамках расследования в администрации изъяты документы, проведена оценочная экспертиза, допрошены сотрудники администрации. Обвиняемая свою вину полностью признала. В результате принятых на следствии мер ущерб, причиненный муниципальному бюджету, полностью возмещен.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество с использованием служебного положения»). Дело направлено в суд.